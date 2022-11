Germania: l'ambasciata d'Italia partecipa alla VII Settimana della cucina italiana nel mondo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con una serie di videolezioni realizzate dall’Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo, l'ambasciata d’Italia a Berlino intende fare conoscere al pubblico tedesco l’identità e la storia della cucina italiana attraverso prodotti tipici e ricette dalle venti regioni italiane. Proseguirà inoltre il ciclo “#kochkunstall’italiana”, ideato due anni fa, all’inizio della pandemia di Covid-19, dall’Istituto italiano di cultura di Berlino. In occasione della settima Settimana della cucina italiana nel mondo, verranno proposte due nuove ricette italiane regionali realizzate da cuoche e cuochi dei locali italiani berlinesi. Si terranno, infine, diverse iniziative organizzate dall’Agenzia Ice per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, dalla rete dei consolati, degli Istituti italiani di cultura e dalle Camere di commercio nelle principali città tedesche - Monaco, Amburgo, Francoforte, Duesseldorf, Colonia, Friburgo, Hannover, Stoccarda - in collaborazione con Eataly, con gli ex studenti dell’Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo, con l'Accademia della cucina, la Federazione e Associazione italiana cuochi e con le diverse realtà locali e italiane presenti in loco. (Com)