Energia: ministro Esteri ungherese, la crisi non è iniziata con la guerra in Ucraina

- Siemens Energy investirà 30 miliardi di fiorini (circa 75 milioni di euro) in Ungheria e creerà 400 nuovi posti di lavoro. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, alla posa della prima pietra di uno stabilimento produttivo dell’azienda tedesca a Budapest. Come spiegato da Szijjarto, l’impianto servirà alla produzione di vari componenti per centrali termoelettriche a gas e vapore. “Le capacità produttive richieste per la produzione di energia e le conoscenze richieste rappresentano un grosso vantaggio competitivo. L’Ungheria sta compiendo un grande passo avanti in questa competizione”, ha dichiarato il capo della diplomazia magiara. Parlando in generale della crisi energetica in corso, Szijjarto ha spiegato che essa “non è iniziata con la guerra in Ucraina il 24 febbraio”, che l’ha resa semplicemente più grave. “Forse siamo ancora in grado di superare l’inverno” ma la vera domanda è come si riempiranno gli stoccaggi a partire dalla prossima primavera, ha affermato. (Vap)