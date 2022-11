Francia: "Disclose", figli ministra Transizione energetica hanno partecipazioni in società basata in paradiso fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I figli della ministra francese della Transizione energetica, Agnes Pannier-Runacher, avrebbero delle partecipazioni in una società basata in paradisi fiscali. È quanto emerge da un'inchiesta condotta dal sito di investigazione "Disclose", secondo il quale la ministra non avrebbe rivelato questo particolare nella "dichiarazione di interessi" firmata prima di cominciare l'incarico. La società è la Arjunem, creata nel 2016 dal padre della ministra, Jean-Michel Runacher, nell'ambito di una passaggio di patrimonio. Quattro suoi nipoti deterrebbero delle partecipazioni, tra cui due figli di Pannier-Runacher, che avrebbe firmato per loro in quanto minorenni all'epoca. Intervenendo all'Assemblea nazionale, la ministra ha denunciato le informazioni come "false e calunniose". Dopo la pubblicazione dell'inchiesta, l'Alta autorità per la trasparenza della vita pubblica (Hatvp) ha aperto un'indagine. (Frp)