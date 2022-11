Fvg: assessore Autonomie, con imposta locale immobili giù aliquote per attività economiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato oggi la diminuzione dall'1,6 per cento allo 0,96 per cento dell'aliquota massima per tutti i fabbricati strumentali all'attività economica, con un ulteriore contributo regionale del 70 per cento a beneficio dei Comuni che decideranno di abbassare ulteriormente l'aliquota stessa fino allo 0,86 per cento. "Con l'approvazione dell'imposta locale sugli immobili, il Friuli Venezia Giulia conquista un pezzo fondamentale della propria autonomia", ha detto l'assessore alle Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, a margine della seduta odierna del Consiglio regionale. "Un passo avanti importantissimo, che permetterà alla Regione di effettuare autonomamente scelte fiscali mirate e funzionali alle esigenze del territorio. Una misura - ha spiegato Roberti - che complessivamente toccherà 110 Comuni, circa 140 mila immobili e circa 137 mila contribuenti e che permetterà al Friuli Venezia Giulia di mantenere la propria attrattività verso l'intero sistema Paese, anche in un momento di crisi internazionale come quello che stiamo vivendo". (Frt)