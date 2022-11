Germania: Università di Monaco, arrestato studente in aula con pistola da avvertimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno studente di 18 anni dell'Università “Ludwig Maximillian” di Monaco di Baviera è stato arrestato dopo essere entrato in un'aula dell'ateneo con una pistola da avvertimento. L'arma è stata notata da un altro alunno che ha avvertito la polizia, intervenuta in forze. Tuttavia, per le forze dell'ordine, non vi è stato alcun pericolo concreto. L'arrestato aveva, infatti, il porto d'armi e non ha minacciato nessuno. Lo studente è stato quindi rilasciato e ha spiegato che aveva la pistola con sé per sentirsi più sicuro, dato il suo stato d'ansia. Secondo la polizia, il giovane non ha commesso alcun reato, ma potrebbe aver violato il regolamento dell'ateneo che vieta di trasportare armi all'interno dell'edificio. Le pistole da avvertimento non sparano proiettili, ma sono caricate con cartucce a miscela tonante o gas lacrimogeno. Tali armi non sono letali ma, se maneggiate in maniera impropria, possono provocare lesioni gravi. (Geb)