© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ennesimo incidente sul lavoro a Torino. Due operai sono rimasti feriti questa mattina in un cantiere di corso Francia a Collegno. Sono ora ricoverati al Cto e non si conoscono ancora le loro condizioni. Nel frattempo, sul posto sono intervenuti gli ispettori dello Spresal per stabilire la dinamica dell'incidente. (Rpi)