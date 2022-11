Migranti: Bonelli (Avs), esposto a Commissario Diritti umani Ue, controlli sanitari e personali superficiali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Voglio ricordare che ieri più di 570 migranti sono stati visitati in quattro ore, con un controllo sanitario assolutamente insufficiente. "Per questo in queste ore sto lavorando alla costruzione di un rapporto indirizzato al Commissario Diritti umani Ue. Rivolgiamo nuovamente il nostro invito al governo italiano perché rispetti la Convenzione Sar, facendo scendere i naufraghi e dando loro la prima accoglienza che gli spetta di diritto”. Lo dichiara in una nota il co-portavoce di Europa verde Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra. "Il minore che è stato fatto sbarcare oggi dalla nave Geo Barents è proprio quello che avevo segnalato ieri nel corso della mia ispezione a Catania. Appena entrato sulla nave e incontrando i migranti, mi sono reso conto che quel ragazzo evidentemente era minorenne. Ho cercato quindi di parlare con lui, ma ovviamente parlava solo la sua lingua madre e quindi, tramite una persona vicina che traduceva, il ragazzo ha confermato che era di minore età”, sottolinea Bonelli, che aggiunge: "Questo fatto conferma ciò che avevamo denunciato ieri: i colloqui personali realizzati dalla sanità marittima e dalla prefettura sono stati a dir poco superficiali. Come sono state superficiali, e questo è veramente intollerabile, le verifiche sanitarie sul resto dei migranti: io, che non sono certo un medico, avevo rilevato gravi infezioni di scabbia in corso, a partire dai genitali degli uomini”. (Rin)