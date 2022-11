Speciale scuola: Corbucci-Fermariello (Pd Roma), avanti con revisione graduatoria educatrici asili nido

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema della graduatoria e della stabilizzazione delle lavoratrici delle scuole dell'infanzia e dei nidi capitolini "lo "stiamo continuando a seguire da vicino e con attenzione". È quanto dichiarano in una nota il presidente della commissione capitolina Roma Capitale, Riccardo Corbucci, e la presidente della commissione Scuola di Roma, Carla Fermariello, entrambi consiglieri del Pd. "Oggi - spiegano - infatti in commissione Roma Capitale, insieme alla commissione Scuola, abbiamo fornito alle lavoratrici precarie, grazie agli interventi dell'assessore alle Politiche del personale, Andrea Catarci e all'assessora alla Scuola,, Claudia Pratelli, un quadro aggiornato sia dell'iter avviato da questa Amministrazione per la revisione della graduatoria delle educatrici degli asili nido di Roma Capitale che del potenziamento della dotazione organica nell'ambito dei servizi educativi". (Com)