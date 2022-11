© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si era incastrato un anello nella mano sinistra di un bambino. Per questo i vigili del fuoco sono intervenuti in via della Pisana 306, presso la scuola media "Renato Villoresi", a Roma. I pompieri, grazie all'utilizzo di strumentazione da taglio ad alta precisione, hanno liberato la falange del ragazzo in pochi minuti senza ulteriori complicazioni. (Rer)