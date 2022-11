Speciale scuola: Municipio Roma XIII, presidente, al via rimozione amianto in scuola Evangelisti a Montespaccato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno preso il via stamattina i lavori per la rimozione dell'amianto nel plesso scolastico Carlo Evangelisti dell'Istituto comprensivo Cornelia 73, in zona Montespaccato nel Municipio XIII di Roma. L'intervento riguarda una tettoia con presenza di amianto nell'area esterna dell'edificio scolastico, che si trova in via Cornelia, e "fa parte di un elenco di azioni già previste su 13 scuole dell'infanzia e primaria, con un appalto di 330.000 euro a carico del Municipio XIII", dichiara in una nota la presidente del Municipio Roma XIII, Sabrina Giuseppetti, "Per rispondere alle richieste dei cittadini e alle preoccupazioni dei genitori per la salute dei loro figli, ho provveduto a chiedere agli uffici di competenza della Asl il relativo nulla osta per effettuare un intervento d'urgenza. La richiesta è stata accolta e così nella mattina di oggi, previa comunicazione al dirigente scolastico che ha provveduto a chiudere la scuola, la bonifica è stata avviata per risolvere in sicurezza e definitivamente il problema. Questa è la dimostrazione che l'amministrazione del Municipio XIII è attenta e presente e sa rispondere più velocemente alle esigenze della cittadinanza". (Rer)