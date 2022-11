Energia: Grecia, al via attività esplorative a largo di Creta per ricerca gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il servizio idrografico della Marina militare greca a Iraklio, città portuale e capitale dell'isola greca di Creta, ha emesso un segnale di avviso ai naviganti, Navtex, per la ricerca di gas in due aree a largo dell'isola. Le aree in questione si trovano al largo della costa occidentale-sudoccidentale di Creta nell'Egeo meridionale e al largo della costa sud-occidentale del Peloponneso nel Mar Ionio. Le attività di esplorazione, che si estendono su un'area di 40 mila chilometri quadrati in totale, sono condotte a partire da oggi dalla nave da ricerca Sanco Swift. ExxonMobil è l'operatore, possiede il 70 per cento dei diritti per la ricerca di idrocarburi al largo di Creta, mentre la più grande raffineria di petrolio greca, HelleniQ Energy, detiene il restante 30 per cento. "Il nostro Paese, indipendentemente dalla sua focalizzazione su una rapida transizione verde, è obbligato a esplorare se ha il potenziale per estrarre gas naturale, che contribuirà alla sicurezza energetica del nostro Paese e dell'Europa", ha affermato ieri il primo ministro Kyriakos Mitsotakis, annunciando le nuove prospezioni. (Gra)