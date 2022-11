Roma: Radicali su sepoltura feti, Zingaretti e D'Amato mettano in sicurezza diritto aborto civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Si è tenuta oggi la conferenza stampa "Cimitero dei feti: cosa c'è ancora da fare" presso la sede di Radicali Italiani a Roma per fare il punto sulla vicenda del cimitero Flaminio alla luce del regolamento di polizia cimiteriale modificato la scorsa settimana dal Comune di Roma. Lo Comunica in una nota Radicali Italiani. "I Radicali e la campagna libera di abortire hanno voluto riunire un tavolo ripercorrendo la vicenda con molti degli attori che a diverso titolo ne hanno preso parte, dalle istituzioni, ai media agli attivisti e per discutere cosa urge fare ora", spiegano. A margine della conferenza, Giulia Crivellini, Francesca Tolino e Francesco Mingiardi, promotori dell'azione popolare presso il tribunale civile di Roma, hanno dichiarato: "Lo scorso marzo come Radicali Italiani e Libera di Abortire, sulla spinta di quanto subito da Francesca, agivamo legalmente contro Ama, Asl e ospedale San Giovanni, per denunciare la prassi illegittima della pubblica esposizione, su croci di metallo, del nome di chi aveva interrotto una gravidanza. Una prassi che - hanno proseguito - crocifiggeva scelte legittime e personalissime. Abbiamo agito chiamando direttamente in causa gli enti regionali e comunali responsabili. La delibera approvata dall'assemblea capitolina il 4 novembre scorso rappresenta un passo importante perché riconosce ed elabora le nostre richieste nella misura in cui sposta sulla donna che interrompe una gravidanza, e solo su di lei, la responsabilità di esercitare le scelte che riguardano il feto dopo l'aborto. Se questa delibera sarà applicata bene - hanno sottolineato - l'Ama non potrà più procedere a sepoltura sulla base di richieste che provengano da soggetti non autorizzati". (segue) (Com)