Roma: Radicali su sepoltura feti, Zingaretti e D'Amato mettano in sicurezza diritto aborto civile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tuttavia - hanno proseguito -, nel corso del procedimento istruttorio da noi avviato tramite iniziativa popolare presso il tribunale di Roma è bene sottolineare come l'Ama abbia presentato la propria difesa asserendo che la prassi del seppellimento con affissione di croci ed esposizione del nome delle donne è stata attuata in quanto la Regione Lazio avrebbe omesso di adottare uno specifico protocollo per disciplinare modalità operative differenti. Nel caso del cimitero dei Feti al Flaminio di Roma, la Regione Lazio infatti finora non ha prodotto alcun atto d'indirizzo o informativo che possa rappresentare un deterrente necessario per far sì che quanto accaduto non continui a ripetersi. Mentre - hanno aggiunto - le istituzioni e i partiti si apprestano ad entrare nel pieno della fase elettorale regionale che potrebbe portare la destra reazionaria anche al governo della Regione, c'è un ultimo atto, urgente, nella piena disponibilità del presidente Zingaretti e dell'assessore alla Sanità D'Amato: adottare un protocollo per indirizzare in modo inequivocabile le proprie aziende ed enti in modo da informare le donne che abortiscono della necessità di chiedere il seppellimento o la cremazione e del fatto che in mancanza di richiesta si attiva la struttura ospedaliera per procedere d'ufficio all'inumazione del feto. A fronte del contegno sin qui tenuto dalla Regione - hanno spiegato -, la speranza è che la delibera dell'assemblea capitolina possa finalmente spingere la stessa a disciplinare una procedura di informativa, al fine di garantire il consapevole e pieno esercizio di scelte importantissime a migliaia di persone. Un atto semplice quanto dovuto - hanno concluso - per una giunta laica e di sinistra, a fronte dei tentativi in corso da anni negli enti locali e nelle Regioni da parte della destra e in particolare di Fratelli D'Italia di inserire nelle pieghe dei regolamenti elementi di sabotaggio del diritto ad un aborto sicuro e civile". (Com)