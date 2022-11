Diocesi: Giornata mondiale gioventù 2023, l'Arcivescovo Delpini scrive una lettera ai giovani ambrosiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Carissimi, vi invito a venire a Lisbona nell'estate 2023 per partecipare alla Giornata Mondiale della Gioventù. Papa Francesco ci ha invitato, io ci andrò. Vi invito a mettervi in cammino: come gruppo giovanile già organizzato, come un gruppo giovanile che si forma proprio perché accogliete l'invito, come amici che si incoraggiano a vicenda”. Inizia così la lettera con cui l'Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, dà appuntamento a Lisbona dall'1 al 6 agosto del prossimo anno per la Giornata mondiale della gioventù. Il viaggio verso Lisbona conclude la lettera di mons. Delpini ai giovani ambrosiani “è un'esperienza di Chiesa. Tutta la Chiesa diocesana cammina con noi che ci alziamo e andiamo in fretta là dove il Signore ha una parola speciale per noi. Un richiamo a lasciarsi ispirare dalla figura di Maria con la sua pronta risposta all'annuncio dell'angelo e a condividerne la gioia. Il viaggio comincia adesso, con un itinerario di preghiera, di riflessione - aggiunge - e anche come il tempo per risparmiare, per immaginare come condividere le risorse con chi si trova in maggiori difficoltà, per ingegnarsi a raccogliere i fondi necessari”. Seguendo le indicazioni di Papa Francesco, il percorso verso la Giornata mondiale della gioventù 2023 conoscerà un momento iniziale il prossimo 20 novembre con celebrazioni nelle Chiese di tutto il mondo.(Com)