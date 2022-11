Francia: inchiesta preliminare su cardinale che ha confessato atteggiamento "riprovevole" su 14enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Marsiglia è stata aperta un'inchiesta preliminare dopo che il cardinale Jean-Pierre Ricard ha riconosciuto di essersi comportato "in modo riprovevole" nel 1987 con una 14enne. Lo ha reso noto il procuratore Dominique Laurens, spiegando che nessuna denuncia è stata presentata nei confronti del cardinale, che si è ritirato nel 2019. Il cardinale fa parte del gruppo degli undici prelati segnalati alla giustizia civile o a quella canonica per sospette violenze sessuali, come dichiarato ieri dal presidente della Conferenza dei vescovi di Francia (Cef), monsignor Eric de Moulins-Beaufort.(Frp)