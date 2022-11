Venezia: giunta comunale approva ultima variazione di bilancio del 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta comunale di Venezia ha dato il via libera a una variazione sul bilancio per poi poterlo approvare in Consiglio comunale. Con la manovra di novembre "vengono iscritte maggiori spese per consumi per circa 4,2 milioni, interamente coperti da contributo statale assegnato per tale tipologia di spese e ad oggi non utilizzato - ha spiegato l'assessore comunale al Bilancio Michele Zuin - Vengono iscritte maggiori entrate da gioco (Casinò) per 17,5 milioni di euro, con un beneficio per il bilancio e ulteriori spese legali per 1 milione di euro". Inoltre "in esito ad un contenzioso avviato a seguito della vendita dell'Ospedale al Mare viene stanziato l'importo di 3,7 milioni per la chiusura del contenzioso stesso utilizzando appositi fondi accantonati a bilancio". Per quanto riguarda gli investimenti da attuare in tutto il territorio comunale sono stati stanziati quasi 40 milioni di euro. (Rev)