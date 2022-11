Imprese: Area Studi Mediobanca, Enel e Eni in cima alla classifica dei fatturati del 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ne guadagnano ben sette le energetiche Edison e A2A, nona e decima con fatturati pari rispettivamente a 11,7 miliardi e 11,3 miliardi. Allo stesso settore appartiene l’undicesima impresa, Hera (10,5 miliardi), in salita di tre posti. Seguono, Edizione (9,8 miliardi, -4 posti) ormai priva di Autostrade per l’ltalia e Poste Italiane (8,9 miliardi, -3), mentre la petrolifera Saras – Raffinerie Sarde guadagna 8 posizioni (8,6 miliardi). La prima e unica azienda del panorama della distribuzione moderna italiana nella Top20 è Superit, holding che controlla Esselunga, che occupa la quindicesima posizione con vendite pari a 8,5 miliardi di euro, in discesa di 4 posizioni. Chiudono la graduatoria la metallurgica Marcegaglia Holding che sale di 8 posti con vendite pari a 8 miliardi di euro, l’alimentare Parmalat (8 miliardi, -5 posizioni), le due petrolifere Kuwait Petroleum Italia e Esso Italiana (in salita rispettivamente di 17 e 7 posti con vendite pari a 7,6 e 7,4 miliardi) e, infine, in discesa di 7 posti e in ventesima posizione l’impiantistica Saipem (6,9 miliardi). (Rin)