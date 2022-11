Piemonte: Regione Piemonte promuove primi corsi di guida sicura scuolabus e protezione civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte ha presentato oggi a Susa il primo corso di guida sicura rivolto ai volontari della Protezione Civile e agli operatori comunali addetti al servizio scuolabus. Un piano da 300 mila euro nel Piano regionale della sicurezza stradale. "È nostro dovere fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità per tutelare chi, ogni giorno, garantisce il trasporto scolastico dei nostri figli - hanno affermato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti Marco Gabusi -, ma anche chi lavora in condizioni di rischio, come la nostra Protezione Civile, ha bisogno di una formazione continua per rispondere a tutti gli imprevisti che possono subentrare durante un intervento, perché le variabili sono tantissime. (segue) (Rpi)