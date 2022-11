Piemonte: Regione Piemonte promuove primi corsi di guida sicura scuolabus e protezione civile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prevenzione è fondamentale per tutti e ancor più per chi porta a scuola i nostri bambini. Ma dal momento che la sicurezza inizia quando i nostri figli escono dalla propria casa fino a quando non vi fanno ritorno, abbiamo scelto di investire da una parte sull’acquisto di nuovi scuolabus, ben 72 negli ultimi tre anni, finanziando tutti i Comuni che ne hanno fatto richiesta, e dall’altra per formare coloro che li guidano. Sono circa 250 gli autisti di autobus scolastici dislocati nei diversi Comuni piemontesi. Nei prossimi giorni pubblicheremo un bando per gli Enti locali interessati all’iniziativa. Un’attenzione che vogliamo estendere a tutta la cittadinanza, in particolare ai nostri giovani neopatentati per i quali lanceremo presto un voucher che consentirà a chi si mette alla guida per la prima volta di seguire gratuitamente un corso di guida sicura", hanno concluso Cirio e Gabusi. (Rpi)