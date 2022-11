Roma: De Santis (CR), vicini ai due agenti speronati da auto in fuga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incidente ai due agenti di polizia locale avvenuto questa mattina "davanti al campo nomadi di via di Salone, a cui va la nostra piena solidarietà, dovrebbe indurre il Campidoglio a trazione dem ad avviare una profonda riflessione sulla mancanza di tutele che affligge il corpo". Lo afferma in una nota il capogruppo capitolino della lista Civica Raggi, Antonio De Santis. "L'appello rivolto dal segretario del Sulpl Marco Milani a Roberto Gualtieri, infatti, è abbastanza esplicativo al riguardo e rispecchia un'oggettiva necessità che il sindaco dem non può e, soprattutto, non deve in alcun modo ignorare - spiega -. Sarebbe ora che Gualtieri avvii una concreta e tangibile opera di valorizzazione e di potenziamento del corpo, attraverso l'implementazione di serie e fruttuose politiche assunzionali, al momento mortificate dalla totale mancanza di concorsi in programma fino al 2024, e il riconoscimento di una serie di tutele a favore di chi, come gli agenti di polizia locale, svolge un ruolo cruciale nel nostro territorio.Un processo - conclude - che non può essere ulteriormente procrastinato per il bene dei romani, la cui sicurezza dovrebbe rappresentare un obiettivo primario per chi amministra, al momento con esiti pessimi, la nostra città".(Com)