Cop27: Scholz, la prossima rivoluzione industriale deve iniziare ora

- La prossima rivoluzione industriale “deve iniziare ora”. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, alla Cop27 in corso a Sharm el Sheikh, dove ha ribadito il proprio progetto di istituire un Club globale del clima, esortando tutti i Paesi a parteciparvi. Secondo il capo del governo federale, diversi settori industriali devono essere convertiti con urgenza per essere rispettosi del clima. L'idea è quindi di concordare regole e standard insieme in modo che la concorrenza non venga distorta. “Il tempo stringe, la prossima rivoluzione industriale deve iniziare ora”, ha affermato Scholz. Il piano per il Club del clima era stato illustrato da Scholz al vertice del G7 tenuto al castello di Elmau dal 26 al 28 giugno scorso. L'obiettivo è istituire questa associazione tra Stati quest'anno e aprirlo anche a Paesi non appartenenti al gruppo delle liberaldemocrazie. Oltre a ristrutturare l'industria, il Club del clima ha lo scopo di contrastare un trasferimento della produzione in Stati con requisiti ambientali meno rigidi. Con i partenariati energetici, i membri del G7 intendono aiutare i Paesi più poveri nella transizione verso un'economia maggiormente rispettosa del clima. (Geb)