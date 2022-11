Iran-Russia: Teheran e Mosca valutano costruzione congiunta di oleodotti e gasdotti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo iraniano Sina Energy Gostar Holding, affiliata alla Mustazafan Foundation, ha annunciato l’intenzione di realizzare un gasdotto per l’esportazione di gas e petrolio con il sostegno di compagnie russe. Ad annunciarlo è stato l’amministratore delegato di Sina Energy Gostar, Mohammad Ziyar, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa iraniana legata al ministero del Petrolio “Shana”. Ziyar ha rivelato i dettagli di un documento firmato durante la recente visita del ministro del Petrolio iraniano Javad Owji in Russia per collaborare alla realizzazione dell'oleodotto Rafsanjan-Mashhad (che fornisce il mercato energetico orientale), noto come "Tabash". (segue) (Res)