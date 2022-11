Iran-Russia: Teheran e Mosca valutano costruzione congiunta di oleodotti e gasdotti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entrambi colpiti dalle sanzioni occidentali, Russia e Iran, stanno rafforzando ulteriormente la loro cooperazione bilaterale in campo industriale ed energetico. “Grazie alla determinazione degli alti funzionari dei due Paesi e ai negoziati degli ultimi anni, le relazioni bilaterali volte a garantire interessi comuni e contribuire a garantire stabilità, pace e sicurezza regionali e internazionali sono in crescita. Sono sicuro che continuerà e si approfondirà”, ha dichiarato il ministro del Petrolio iraniano, Javad Owji, intervenendo alla 16ma Commissione economica mista organizzata a Grozny dal 29 ottobre al primo novembre scorso. Mosca sta guardando a Teheran come un alleato importante sul piano militare, come dimostrato dalla fornitura di droni e missili balistici da impiegare nella guerra in Ucraina. (segue) (Res)