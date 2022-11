Bono: assessore Attività produttive Fvg, fu grande capitano d’industria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Giuseppe Bono è stato un grande capitano d'industria, un uomo - prima che un manager - retto e di saldi principi. Ho avuto l'onore di incontrarlo e di collaborare con lui, apprezzandone il rigore e la straordinaria visione imprenditoriale". Lo ha dichiarato l'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini commentando così la scomparsa dell'ex amministratore delegato di Fincantieri. "Bono - ricorda Bini - ha preso in mano un'azienda in difficoltà e ha saputo rilanciarla, guidando Fincantieri con sapienza per 20 anni e rendendola una eccellenza a livello europeo e mondiale. Ma il suo impegno è andato anche oltre: in qualità di presidente di Confindustria Friuli Venezia Giulia si è impegnato per tutte le imprese regionali. Si è speso instancabilmente per la crescita di tutto il tessuto produttivo e lo sviluppo economico del Friuli Venezia Giulia. Nel corso della sua lunga carriera - ha aggiunto l'assessore regionale alle Attività produttive - ha ricoperto ruoli di vertice in numerose aziende pubbliche, contribuendo a costruire posti di lavoro e ricchezza non solo per la nostra Regione, ma per l'Italia intera. La sua storia personale e il suo impegno devono essere d'esempio per le future generazioni, per la capacità imprenditoriale ma soprattutto per la professionalità, la passione e la tenacia. A lui - conclude Bini - andrà sempre la mia gratitudine e stima, alla famiglia tutta la mia vicinanza per questa terribile perdita". (Frt)