Usa: elezioni di medio termine, i timori di Biden e le possibili conseguenze nel lungo periodo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini degli Stati Uniti vanno oggi alle urne per le elezioni di medio termine, che determineranno i futuri equilibri di forza tra Partito democratico e Partito repubblicano all’interno del Congresso e che decideranno i futuri governatori di 36 Stati su 50. Il presidente Joe Biden guarda con grande preoccupazione all’esito del voto: secondo i più recenti sondaggi, infatti, il Partito democratico rischia seriamente di perdere l’esigua maggioranza di otto seggi di cui gode alla Camera dei rappresentanti e di lasciare ai repubblicani anche il controllo del Senato, dove tuttavia molte corse potrebbero decidersi sul filo del rasoio. Oggi il portale specializzato "FiveThirtyEight" attribuisce al Partito repubblicano l’84 per cento di possibilità di conquistare la maggioranza alla Camera e il 59 per cento di possibilità di sottrarre ai democratici il controllo del Senato. (segue) (Was)