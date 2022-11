Usa: elezioni di medio termine, i timori di Biden e le possibili conseguenze nel lungo periodo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se tali previsioni dovessero essere rispettate, nei prossimi due anni l’amministrazione avrà molte più difficoltà di quelle già incontrate nell’ultimo biennio nel perseguimento della propria agenda politica ed economica, e potrebbe essere costretta a rinunciare a numerosi provvedimenti chiave in tema di sanità, istruzione, gestione dell’immigrazione, controllo delle armi e lotta ai cambiamenti climatici. Una vittoria dei conservatori alle elezioni di medio termine avrebbe anche effetti di lungo termine sulla politica interna Usa. Da un lato, infatti, essa rafforzerebbe il controllo del Partito repubblicano da parte dell’ex presidente Donald Trump (punto di riferimento per la maggioranza dei candidati repubblicani in corsa per Camera e Senato) e potrebbe indurre quest’ultimo a sciogliere le riserve su una sua possibile candidatura alle elezioni presidenziali del 2024: la data dell’annuncio, secondo numerose fonti stampa, è già fissata per il prossimo 14 novembre. Dall’altro lato, l’eventuale sconfitta alle elezioni odierne alimenterebbe la perplessità e la sfiducia all’interno del Partito democratico verso la leadership di Joe Biden, che pure ha manifestato l’intenzione di concorrere per un secondo mandato presidenziale tra due anni. (segue) (Was)