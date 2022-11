Usa: elezioni di medio termine, i timori di Biden e le possibili conseguenze nel lungo periodo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutto questo avrebbe anche inevitabili riflessi internazionali. Con un Congresso controllato dal Partito repubblicano, infatti, la Casa Bianca perderebbe un appoggio fondamentale per l’attuazione della propria strategia di politica estera. Da quando la Russia ha invaso l’Ucraina, per esempio, il Campidoglio ha approvato lo stanziamento di ben 65 miliardi di dollari complessivi a favore di Kiev, fondi che hanno permesso alle forze ucraine di reggere l’onda d’urto dell’esercito nemico e, nelle ultime settimane, di contrattaccare i russi. Il repubblicano Kevin McCarthy, che spera di essere nominato presidente della Camera in luogo di Nancy Pelosi dopo l’insediamento del nuovo Congresso, ha già fatto sapere che un’eventuale maggioranza conservatrice non consentirebbe nuovi “assegni in bianco” a favore del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. (segue) (Was)