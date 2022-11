Usa: elezioni di medio termine, i timori di Biden e le possibili conseguenze nel lungo periodo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vantaggio attribuito dai sondaggisti ai repubblicani è legato, soprattutto, ai temi che si sono imposti al centro della campagna elettorale nell’ultimo periodo. Se in estate il dibattito legato al diritto all’aborto (dopo la decisione della Corte suprema che ha annullato gli effetti della storica sentenza Roe v. Wade) e alla circolazione delle armi aveva favorito un recupero dei candidati democratici, più di recente i temi economici sembrano essere tornati al centro delle preoccupazioni degli elettori. Il mercato del lavoro è in continua espansione dall’allentamento delle restrizioni anti-Covid e i consumi sono forti, ma l’alto tasso d’inflazione – all’8,2 per cento nel mese di settembre – ha ridotto il potere d’acquisto dei cittadini e ha spinto la Federal Reserve a intervenire con sei rialzi consecutivi dei tassi d’interesse (gli ultimi quattro da 75 punti base), con conseguenze negative sul costo dei mutui e sulla crescita generale dell’economia. Le difficoltà dell’amministrazione in materia economica hanno contribuito a tenere particolarmente basso il tasso di approvazione nei confronti del presidente Biden, inchiodato attorno al 40 per cento, e a ridurre le chance di successo dei democratici alle elezioni di metà mandato. (segue) (Was)