Usa: elezioni di medio termine, i timori di Biden e le possibili conseguenze nel lungo periodo (5)

- Per capire come andrà a finire, occorrerà guardare soprattutto ai risultati di alcune corse chiave per il Senato. Oggi in palio ci sono 35 seggi senatoriali, attualmente occupati da 14 esponenti democratici e 20 repubblicani. Sette senatori uscenti (i repubblicani Richard Shelby dell’Alabama, Roy Blunt del Missouri, Richard Burr della Carolina del Nord, Pat Toomey della Pennsylvania, Jim Inhofe dell’Oklahoma e il democratico Patrick Leahy del Vermont) non si candideranno per un nuovo mandato. In bilico ci sono, in particolare, le corse per la Georgia (dove la sfida è tra il democratico Raphael Warnock e il repubblicano Herschel Walker), del Nevada (Catherine Cortez Masto contro Adam Laxalt), della Pennsylvania (John Fetterman contro Mehmet Oz), con possibili sorprese in Arizona, in New Hampshire, in Carolina del Nord e in Ohio. Quanto alle corse governatoriali, le più in bilico sono quelle per l’Arizona, per il Kansas, per il Nevada, per l’Oregon e per il Wisconsin. Ventuno degli Stati al voto sono stati finora guidati da governatori repubblicani, i restanti 15 da democratici. Secondo le medie dei sondaggi curate da RealClearPolitics, il Partito repubblicano ha la possibilità di strappare al Partito democratico il controllo di altri tre Stati, arrivando così a governare in 31 Stati su 50, contro i 19 dei democratici. (Was)