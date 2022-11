Assicurazioni: Dalla Via (Intesa Sanpaolo), serve sempre di più welfare sanitario sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "In un contesto di progressivo invecchiamento della popolazione, di incremento delle malattie croniche e di lenta uscita dall’emergenza pandemica, c’è sempre più bisogno di un welfare sanitario sostenibile, dove il settore privato interviene a supporto del Sistema Sanitario Nazionale con polizze sanitarie che rispondano ai bisogni di cura delle persone. Infatti, la spesa privata che le famiglie italiane dedicano alla salute equivale oggi a circa il 5 per cento del reddito annuo, ma la previsione è che questa spesa cresca fino al 6 per cento nel 2025". Lo ha dichiarato Massimiliano Dalla Via, Amministratore delegato e direttore generale di Intesa Sanpaolo Rbm Salute, intervenendo nella tavola rotonda “Innovazione di prodotto: due casi di successo”, nell'ambito dell'Insurance Summit. "Con Intesa Sanpaolo Rbm Salute, il nostro Gruppo ha rafforzato significativamente il proprio posizionamento nel ramo protezione e la propria proposta di prodotti e servizi sanitari, che stiamo evolvendo anche dal punto di vista dell’innovazione e della digitalizzazione. Il nostro modello di Bancassicurazione, inoltre, può avere un ruolo chiave nel percorso di diffusione della Sanità Integrativa a favore di tutti i cittadini, grazie alla capillare presenza sul territorio delle filiali Intesa Sanpaolo e al rapporto fiduciario che si viene a creare con le persone, le famiglie e le imprese".(Rin)