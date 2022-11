© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un ragazzino di 14 anni è morto a Milano mentre andava a scuola in bicicletta. È una tragedia immane che mi colpisce intimamente. Siamo vicini alla famiglia di Luca e a tutti i suoi amici”. Lo ha detto in una nota Maria Angela Danzì, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, in merito al gravissimo incidente mortale verificatosi oggi in città.(Com)