Roma: Erbaggi (Fd'I), solidarietà agli agenti vittime dello scontro

- Il consigliere del Comune di Roma, Stefano Erbaggi, di Fratelli d'Italia, in una nota, dichiara: "Esprimo la più profonda solidarietà agli agenti della Polizia Locale che la notte scorsa, mentre prestavano servizio all'ingresso del campo rom di via di Salone, sono stati vittima di un incidente stradale causato da un'auto in fuga. A bordo della vettura - aggiunge Erbaggi - da una prima ricostruzione dei fatti, un gruppo di malviventi in fuga dalla Polizia di Stato, a seguito di una rapina in una farmacia di Ciampino. Durante la folle corsa l'auto ha urtato con violenza la Fiat Panda con a bordo gli agenti della Polizia Locale, all'ingresso della struttura che la Giunta del Municipio Roma VI ha recentemente annunciato di voler chiudere. Una tragedia sfiorata, stavolta. Un anno fa - sottolinea il consigliere comunale - sempre davanti al campo di via di Salone, una giovane di 14 anni perse la vita durante un inseguimento della polizia. È arrivato il momento di intervenire su due elementi: da un lato la sicurezza degli agenti della Polizia Locale, dall'altro la chiusura del campo rom. Roma e i cittadini non possono più aspettare. Sulla sicurezza non si scherza", conclude Erbaggi. (Com)