Imprese: Usa, Michelle Gass si dimette da Ad del gruppo Kohl's per guidare Levi Strauss

- L'imprenditrice statunitense Michelle Gass ha annunciato le proprie dimissioni da amministratrice delegata della catena di negozi al dettaglio Kohl's per diventare presidente del noto marchio d'abbigliamento Levi Strauss & Co. Lo ha reso noto la Kohl's, precisando che Gass lascerà il proprio incarico il prossimo 2 dicembre e sarà sostituita ad interim da Tom Kingsbury, membro del consiglio d'amministrazione, fino alla nomina di un nuovo Ad. Alla Levi Strauss Gass arriverà invece il prossimo anno, ed entro 18 mesi dovrebbe prendere il posto dell'amministratore delegato Chip Bergh. (Was)