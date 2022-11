Difesa: Rauti su El Alamein, capitolo tanto eroico quanto tragico Seconda guerra mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La battaglia di El Alamein non è solo un luogo fisico e una data storica ma è il racconto di un capitolo tanto eroico quanto tragico della seconda guerra mondiale”: lo ha detto oggi il sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti che ha rappresentato il ministero alla commemorazione dell’80mo anniversario della seconda battaglia di El Alamein. “Rievocare quella pagina di storia è un gesto doveroso verso chi ha combattuto e sacrificato la propria vita. Nei loro confronti abbiamo un debito di riconoscenza che non può essere dimenticato e che deve essere onorato”, ha evidenziato Rauti. “Il nostro rispetto, la nostra riconoscenza, il nostro essere italiani sono tanto più grandi quanto più ricordiamo”, ha aggiunto il sottosegretario. Nel suo intervento Rauti ha ringraziato gli oltre 6.400 militari impegnati nelle 36 missioni internazionali e tutte le donne e uomini delle Forze armate che “mettono al di sopra di tutto l’interesse della Patria e il bene delle istituzioni, sempre fedeli a un giuramento verso la Repubblica italiana che sono disposti a onorare anche a costo della propria vita”. Nel corso della cerimonia è stato presentato un film documentario realizzato in collaborazione con Stato maggiore Difesa ed è stato annullato il francobollo celebrativo della seconda battaglia di El Alamein emesso dal ministero delle Imprese e del made in Italy. (Res)