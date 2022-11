Torino: Bellono (Cgil), contatore incidenti sul lavoro non si interrompe mai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contatore degli incidenti sul lavoro, che non si interrompe mai, nelle ultime ore ha ripreso ad accelerare vorticosamente: dall'operaio interinale morto ieri all'Alessio Tubi di La Loggia, agli edili precipitati oggi da un tetto in corso Francia a Torino. Lo ha affermato Federico Bellono della segreteria Cgil Torino in una nota stampa. "Con la settimana per la sicurezza, e lo sciopero del 20 ottobre scorso con presidio in via Genova - ha continuato Bellono -, abbiamo voluto denunciare una situazione insostenibile ma anche assumerci l'impegno per un'azione sindacale straordinaria, che ponga un freno a questa tragedia senza fine: più controlli e più formazione sono le priorità assolute, insieme al contrasto alla precarietà. Inoltre occorre dar corso operativo al Protocollo per la sicurezza nei cantieri, e al lavoro imbastito dai sindacati con la Prefettura per facilitare le segnalazioni sulle irregolarità, diffuse soprattutto nelle aziende più piccole", ha concluso. (Rpi)