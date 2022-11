Fvg: Fedriga, bene uso fondi Regione e bonus fiscali per case Ater

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'uso di fondi regionali e il ricorso al superbonus per l'edilizia residenziale possono supportare le famiglie alle prese con i rincari del costo dell'energia. Lo ha detto oggi il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in merito all'intervento di manutenzione per l'efficientamento energetico del fabbricato di via Afro Basaldella 1 a Udine, illustrato dai vertici di Ater Udine, finanziato con 352 mila euro dalla Regione per la quota di manutenzione straordinaria non coperta dalle detrazioni. "Il diritto alla casa è un pilastro fondamentale delle società democratiche e oggi si collega in maniera inestricabile con la crisi energetica", ha spiegato Fedriga. "Oltre a rivederne la governance, la Regione ha compiuto investimenti importanti a favore delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale e l'intervento portato avanti dall'Ater in via Afro Basaldella a Udine è un ottimo esempio di come risorse regionali e agevolazioni fiscali nazionali, in questo caso il cosiddetto Superbonus 110 per cento, possono essere usati in maniera sinergica per supportare le famiglie e dare una risposta all'aumento del costo dell'energia", ha aggiunto.