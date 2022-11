Fvg: Fedriga, bene uso fondi Regione e bonus fiscali per case Ater (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 2018 a oggi, ha ricordato il presidente della Regione, il Friuli Venezia Giulia ha investito sulle Ater risorse per oltre 72 milioni di euro. Sono infatti stati trasferiti 62,2 milioni, di cui 12 milioni a inizio settembre, al Fondo sociale a sostegno delle minori entrate nei bilanci Ater, dovute ai bassi canoni di locazione pagati dalla fascia più debole della popolazione. A questi si aggiungono ulteriori 10 milioni e 75 mila euro per l'edilizia sovvenzionata (1.695.300 euro a Gorizia, 1.860.500 euro a Pordenone, 3.761.300 euro a Trieste e 2.757.900 euro a Udine). "Queste risorse già concesse e in corso di erogazione in base agli stati di avanzamento dei lavori per costruzione, acquisto, efficientamento energetico, recupero, riqualificazione, adeguamento di alloggi sfitti su unità abitative di proprietà delle Ater o dei Comuni, purché comunque gestiti dall'Ater, interessano complessivamente 35 cantieri per quasi 600 alloggi in tutto il Friuli Venezia Giulia", ha concluso Fedriga. (Frt)