Montenegro: premier Abazovic, abbiamo quasi ripulito Paese da criminalità e corruzione

- Il Montenegro non è stato completamente ripulito dalla criminalità e dalla corruzione, ma molto è stato fatto. Lo ha affermato il premier montenegrino, Dritan Abazovic, ripreso dalla stampa locale. "Il Paese non è completamente esente da criminalità e corruzione, ma penso che la situazione sia molto migliore rispetto a due anni fa e mi aspetto ulteriori miglioramenti anche in futuro. Il Paese sta cambiando", ha dichiarato Abazovic. Il premier ha quindi detto di aver raggiunto "tutti i suoi obiettivi politici", e quello principale era che lo Stato "non è più gestito ora dalla mafia".(Seb)