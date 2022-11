Stellantis: Vestager, sentenza Corte europea di giustizia è sconfitta per equità fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sentenza della Corte europea di giustizia sugli accordi agevolati in materia fiscale fra Lussemburgo e Fiat Chrysler è una sconfitta per l'equità fiscale. Lo ha scritto la commissaria europea alla Concorrenza, Margrethe Vestager, commentando la sentenza della Corte di giustizia europea che ha annullato la condanna che la Commissione Ue aveva inflitto al gruppo automobilistico nel 2019. Secondo la Corte Ue, gli accordi agevolati agevolati in materia fiscale (tax rulings) tra governo di Lussemburgo e Fiat Chrysler, avvenuti nel 2012, non si configurano come aiuti di Stato. "È una grande perdita per l'equità fiscale", ha scritto Vestager su Twitter. Con la sentenza di oggi, la Corte europea di giustizia ha quindi assolto Fiat Chrysler, che non dovrà più restituire i 30 milioni di euro richiesti dalla Commissione. Secondo l'esecutivo europeo, dall'accordo fra il governo del Lussemburgo e Fiat, è scaturito un vantaggio selettivo pari a una riduzione indebita dell'onere fiscale per almeno 20-30 milioni di euro. (Beb)