Sardegna: a Oliena parte in progetto per la valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti

- Un percorso formativo gratuito volto all’acquisizione di competenze nell’ambito dello sviluppo sostenibile del territorio di Oliena (Nu) e delle sue tradizioni: sono queste le coordinate del progetto “Un sentiero per tutti”, promosso con forza e convinzione dal Comune di Oliena per valorizzare il patrimonio ambientale montano ed enogastronomico del Comune adagiato ai piedi del monte Corrasi. Il progetto consisterà in un ampio lavoro volto alla promozione delle ricchezze ambientali, montane e alle inestimabili produzioni vitivinicole e culinarie: un patrimonio ancora intatto e per larghi tratti incontaminato, che contribuirà a completare l'offerta turistica e a mantenere viva la storia e l’identità olianese. Docenti, esperti di marketing, di comunicazione e del territorio aiuteranno i partecipanti ad acquisire le competenze di base per operare come accompagnatori turistici nei siti di interesse e nei luoghi che animano la sentieristica, secondo uno schema capace di valorizzare l'intera offerta turistica del Comune di Oliena. I soggetti coinvolti acquisiranno le competenze per censire degli elementi che qualificano l'offerta turistica sul territorio, al fine di rendere i percorsi sentieristici accessibili anche ai diversamente abili. (segue) (Rsc)