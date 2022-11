Sardegna: a Oliena parte in progetto per la valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un sentiero per tutti riveste per Oliena un’importanza straordinaria - spiega il sindaco di Oliena Sebastiano Congiu -, e si inserisce ottimamente tra le tante attività che sono state portate avanti in questi anni sul tema dell’inclusione sociale. Inoltre ci permette di inserire un ulteriore tassello alla rete escursionistica già completata e avviata nei mesi scorsi. La nostra idea di valorizzazione del territorio passa anche da questi concetti di natura etica, dando la possibilità a tutti di poter usufruire delle tante nostre meraviglie ambientali”. Anche l’assessore all’ambiente del Comune di Oliena Antonio Congiu si unisce alle parole del sindaco, ribadendo che “con questo progetto, attraverso docenti d'eccezione, cercheremo di ottenere il triplice scopo di formare accompagnatori turistici specializzati nella promozione del nostro territorio e delle nostre peculiarità, creare nuovi itinerari anche e soprattutto nella parte agricola del paese così da valorizzazione i nostri prodotti enogastronomici e per ultimo ma non meno importante, grazie anche alla collaborazione con l'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S., alcuni di questi itinerari li renderemo fruibili ai soggetti diversamente abili”. (segue) (Rsc)