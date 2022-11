Sardegna: a Oliena parte in progetto per la valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore del servizio territoriale di Nuoro dell’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. Salvatore Mele, intervenendo nel corso della presentazione ha confermato con decisione l’impegno ai sensi della LR 16/2017 volto a realizzare un sentiero per disabili che si aggiungerà a quelli già realizzati nel territorio di Oliena, mentre il direttore generale di Fo.Re.S.T.A.S. Maurizio Malloci ha rimarcato che “l’agenzia sta lavorando per inserire nel Regolamento Tecnico Regionale uno specifico standard per la fruizione assistita della sentieristica per la disabilità fisica e sensoriale, e d'ora innanzi nel piano di sviluppo triennale della Rete Escursionistica (RES) saranno individuati i percorsi necessari. Un impegno da realizzare, dunque, nel prossimo triennio”. (Rsc)