Svezia: premier Kristersson in Turchia, governo avrà approccio duro contro crimine e terrorismo

- La Svezia avrà un approccio più duro nel contrasto al crimine e al terrorismo. Lo ha affermato il premier svedese Ulf Kirstersson, nel corso della visita in Turchia per sbloccare l'adesione del Paese alla Nato. "Credo che il nuovo governo avrà un approccio più rigoroso in relazione alla domanda di ingresso nella Nato", ha rilevato Kristersson, secondo cui "una delle principali priorità" dell'esecutivo è la lotta al crimine organizzato e i legami tra esso e il terrorismo.(Sts)