Cile: inflazione al +12,8 per cento a ottobre, in calo sul mese di settembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rallentamento dell'inflazione va di pari passo con quello dell'attività economica che, secondo l'ultimo rilevamento della Banca centrale (Bcc), a settembre ha registrato un calo dello 0,4 per cento. Si tratta della prima volta in 20 mesi che l'attività registra un segno negativo e del primo indizio ufficiale dell'inizio di una fase recessiva ampiamente pronosticata sia dal governo che dalla stessa Bcc. In relazione al mese precedente invece l'attività registra un modesto incremento dello 0,2 per cento. Il risultato, si legge nel documento dell'istituzione monetaria, è dovuto principalmente alla contrazione dei settori del commercio (-10,2 per cento) e dell'industria manifatturiera (-4,4 per cento) parzialmente compensati dalla crescita del settore dei servizi (+2,9 per cento). Per quanto riguarda il commercio si segnala la forte contrazione delle vendite al dettaglio in supermercati, grandi magazzini e negozi specializzati di abbigliamento, calzature e elettrodomestici. (segue) (Abu)