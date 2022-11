Cile: inflazione al +12,8 per cento a ottobre, in calo sul mese di settembre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ultimo rapporto elaborato ad ottobre dal Fondo monetario internazionale (Fmi) nell'ambito dell'Articolo IV dello statuto si avverte che l'economia del Cile sta attraversando una fase di transizione verso un modello di crescita sostenibile, che include tuttavia la possibilità di un brusco rallentamento dovuto a fattori esterni. In termini di previsioni l'Fmi prevede una crescita del Pil del 2,1 per cento nel 2022 e una contrazione del -1,3 per cento nel 2023, prima di tornare a una crescita del 2,5 nel 2024. In tale contesto, secondo i tecnici del Fmi, a fronte delle forti pressioni inflazionistiche e di un elevato disavanzo delle partite correnti, sia le autorità monetarie che il governo hanno adeguatamente inasprito le politiche macroeconomiche, sostenendo nel contempo l'occupazione e proteggendo i settori più vulnerabili. (segue) (Abu)