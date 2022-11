Lombardia 2023: Bussolati (Pd), nessuna possibilità candidatura Moratti, Pisapia bellissimo nome

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non c'è nessuna possibilità che il Pd appoggi una candidatura di Letizia Moratti. Questo lo abbiamo detto in tutte le salse, è una possibilità lunare", mentre sull'idea di avere come candidato dem l'ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia "sarebbe un bellissimo nome, ma va chiesto a lui". Lo ha affermato oggi il consigliere regionale del Pd, Pietro Bussolati, a margine della seduta consiliare odierna. "Se Pisapia fosse disponibile avrebbe il sostegno di tutti. Gli altri nomi sono ottimi nomi che secondo me dovrebbero confrontarsi in primarie aperte", ha poi aggiunto. Per il consigliere dem, Pisapia "è stato il sindaco che ha dato il via al centrosinistra lombardo e milanese per come lo conosciamo. Ha costruito quella classe dirigente di giovani di cui fanno parte Pierfrancesco Maran e Pierfrancesco Majorino che sicuramente è un'ossatura importante per vincere in Regione Lombardia", ha concluso Bussolati. (Rem)