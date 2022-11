Lavoro: Rapporto Cgil-ActionAid, Italia maglia nera Ue per Neet, sono oltre 3 milioni, 1,7 milioni le ragazze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Sono stati presentati oggi i dati del Rapporto "Neet tra disuguaglianze e divari. Alla ricerca di nuove politiche pubbliche". L’Italia è il paese europeo con il più alto numero di Neet, giovani dai 15 ai 34 anni che non lavorano, né studiano: nel 2020 sono più di 3 milioni, con una prevalenza femminile di 1,7 milioni. L’incidenza dei Neet raddoppia nel Sud rispetto al Nord, è maggiore tra le donne, nelle due fasce d’età più adulta, 25-29 anni (30,7 per cento) e 30-34 anni (30,4 per cento), più si cresce con l’età, più aumenta la loro quota. Un quadro preoccupante caratterizzato da disuguaglianze territoriali, di genere e di cittadinanza che ActionAid e Cgil hanno analizzato nel Rapporto presentato oggi a Roma insieme alle raccomandazioni verso il nuovo governo e Parlamento per indirizzare le politiche nazionali e territoriali per i giovani, a partire anche dalle lezioni apprese dai principali programmi di intervento, tra cui Garanzia Giovani. All’evento hanno preso parte il Comitato scientifico del Report composto da Chiara Saraceno, Sociologa e Honorary fellow al Collegio Carlo Alberto, Giustina Orientale Caputo, professoressa dell’Università Federico II di Napoli, Alessandro Rosina, professore dell’Università Cattolica di Milano e Cristina Tajani, presidente e Ad Anpal Servizi Spa, Marco De Giorgi, capo dipartimento Politiche giovanili e Raffaele Tangorra, commissario straordinario Agenzia nazionale politiche attive del lavoro - Anpal. (segue) (Rin)