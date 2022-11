Lavoro: Rapporto Cgil-ActionAid, Italia maglia nera Ue per Neet, sono oltre 3 milioni, 1,7 milioni le ragazze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Sud Italia c’è la più alta presenza di giovani che non studiano, non lavorano e non si formano: sono il 39 per cento rispetto al 23 per cento del Centro Italia, al 20 per cento del Nord-Ovest e al 18 per cento del Nord-Est. Tutte le regioni italiane superano l’incidenza media dei Neet sulla popolazione giovanile in Europa nel 2020 che resta al 15 per cento. Ai primi posti ci sono tutte le regioni del Sud, con quote molto alte per Sicilia (40,1 per cento), Calabria (39,9 per cento) e Campania (38,1 per cento). Per il Centro Italia, il Lazio ha la più alta incidenza con circa il 25,1 per cento. La prima regione del Nord per incidenza dei Neet è la Liguria (21,1 per cento), a seguire il Piemonte (20,5 per cento) e la Valle d’Aosta (19,6 per cento). I Neet sono per il 56 per cento donne e la prevalenza femminile resta invariata negli anni, a dimostrare che per una donna è molto più difficile uscire da questa condizione. Le disuguaglianze di genere si riproducono anche osservando i ruoli in famiglia dei Neet: il 26 per cento sono genitori e vivono fuori dal nucleo familiare di origine; tra questi c’è un’ampia differenza tra donne e uomini che vede un 23 per cento di madri Neet rispetto ad un 3 per cento di padri Neet. La più alta percentuale di giovani Neet donne pari al 27 per cento sul totale della popolazione Neet si concentra tra le persone inattive che non cercano e non sono disponibili; il 20 per cento delle Neet sul totale della popolazione dei Neet italiani sono madri inattive. La motivazione all’inattività è spesso legata alla disparità di genere nei carichi di cura che impediscono o suggeriscono alle donne di rimanere fuori o uscire dal mercato del lavoro. I Neet italiani sono per la maggior parte inattivi - coloro che, scoraggiati, hanno smesso di cercare lavoro: il 66 per cento del totale, quindi 2 su 3, e tra questi circa il 20 per cento non cerca ma è disponibile. C’è una tendenza ad essere inattivi soprattutto tra i diplomati (32 per cento) o con un titolo di studio minore (16 per cento). Rispetto ai disoccupati (coloro che cercano regolarmente un lavoro) il dato preoccupante è relativo al tempo: il 36,3 per cento dei disoccupati è in cerca di un lavoro da più di un anno. Quasi 1 su 2 ha avuto precedenti esperienze lavorative e tra questi il 54,3 per cento è donna. Un’ulteriore disuguaglianza attraversa il tema della cittadinanza e delle migrazioni. I giovani di origine straniera o senza cittadinanza italiana sono in numero inferiore rispetto agli italiani (il 18 per cento del totale), ma anche tra questi c’è una maggioranza di donne (57 per cento); la maggioranza delle e dei Neet con cittadinanza straniera (48,4 per cento) ha solo la licenza media. (segue) (Rin)