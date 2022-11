Bono: sindaca Monfalcone, ha contribuito a costruire una prospettiva in un settore cruciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia di Giuseppe Bono, ex ad di Fincantieri scomparso all’età di 78 anni, anche Anna Maria Cisint, sindaca di Monfalcone (GO), dove ha sede il Gruppo. “La scomparsa di Giuseppe Bono tocca profondamente la città di Monfalcone in quanto è stato per tantissimi anni il protagonista della gestione di Fincantieri, con tutto il rilievo che lo stabilimento navale assume in tutti i risvolti della vita cittadina”, scrive in una nota la sindaca. “Giuseppe Bono - ha proseguito - è stato un influente manager pubblico che ha contribuito a costruire una prospettiva per Fincantieri in un settore manifatturiero cruciale, ma rimane l'impostazione di un modello produttivo del nostro stabilimento che si è dimostrato forse poco rispettoso delle ricadute e delle conseguenze che ne sono derivate per il nostro territorio. In questo modo è stato disperso un patrimonio essenziale, quello della professionalità delle maestranze locali e dell'indotto delle imprese di fornitura, che è stato sempre il vanto della lunga storia dei nostri cantieri navali”. (Frt)