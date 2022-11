Bono: Bonetti (Azione-Iv), perdiamo uomo di intelligenza e umanità rare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova contribuisce alla piena realizzazione della democrazia della nostra società" Elena Bonetti

Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

20 luglio 2021

- "Ci ha lasciato il presidente Bono. Il primo pensiero va alla famiglia e ai suoi cari e alla loro perdita. Perdiamo tutti un uomo di intelligenza e umanità rare. È con questo spirito che con lui Fincantieri ha guardato all’innovazione nel Paese, alle famiglie, alle nuove generazioni, fino al progetto per i nuovi asili nido siglato insieme alle parti sociali e che ho accompagnato. Da lui sempre un passo avanti e lo sguardo al futuro. Sono onorata di averlo conosciuto. Riposi nella pace". Lo scrive su Facebook la deputata di Azione - Italia viva ed ex ministra per la Famiglia e le Pari opportunità, Elena Bonetti.(Rin)